Reajuste diário da gasolina é reflexo de prática no mercado mundial

Nos últimos dias a Petrobras vem aplicando nas refinarias uma nova política de preços para a comercialização de diesel e gasolina. Isso significa que os preços poderão ter revisões mais frequentes, podendo ser até mesmo diárias. Segundo o gerente Executivo de Marketing e Comercialização da Petrobras, Guilherme França, o objetivo é acompanhar a volatilidade crescente da taxa de câmbio e das cotações de petróleo e derivado no mercado mundial.

Assim, a decisão agora é realizar ajustes nos preços, a qualquer momento, inclusive diariamente, desde que os reajustes acumulados por produto estejam, na média Brasil, dentro de uma faixa determinada (-7% a +7%). Procurado para saber como se aplicará a nova política de preços na bomba, para o consumidor final, o sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Espírito Santo (Sindipostos-ES) limitou-se a informar que não comentará a decisão da Petrobras.