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Economia

Reajuste diário da gasolina é reflexo de prática no mercado mundial

Política de variação no mercado de petróleo, refere às cotações do barril, vão provocar variações diárias no litro da gasolina

Publicado em 06 de Julho de 2017 às 12:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 jul 2017 às 12:59
Gasolina Crédito: Sindicombustíveis
Nos últimos dias a Petrobras vem aplicando nas refinarias uma nova política de preços para a comercialização de diesel e gasolina. Isso significa que os preços poderão ter revisões mais frequentes, podendo ser até mesmo diárias. Segundo o gerente Executivo de Marketing e Comercialização da Petrobras, Guilherme França, o objetivo é acompanhar a volatilidade crescente da taxa de câmbio e das cotações de petróleo e derivado no mercado mundial.
Assim, a decisão agora é realizar ajustes nos preços, a qualquer momento, inclusive diariamente, desde que os reajustes acumulados por produto estejam, na média Brasil, dentro de uma faixa determinada (-7% a +7%). Procurado para saber como se aplicará a nova política de preços na bomba, para o consumidor final, o sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Espírito Santo (Sindipostos-ES) limitou-se a informar que não comentará a decisão da Petrobras.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Guilherme França - 06-07-17

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