"Reagudização" da pandemia: CRM-ES faz alerta para fim de ano

Chega a 20 o número de médicos que perderam a vida por conta da covid-19 no Espírito Santo desde o início da pandemia, em março. Somente entre domingo dia 6 de dezembro e a última sexta-feira (11) - menos de uma semana - foram seis profissionais vitimados pela doença. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM-ES), Celso Murad, alertou que vive-se uma "reagudização" da pandemia, isto é, um aumento intensificado dos casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Ouça:
Entrevista Fabio Botacin - Celso Murad - 14-12-20
OS MÉDICOS QUE PERDERAM A VIDA PELA COVID-19 NO ES:
- Poliana de Andrade Almeida (sem especialidade registrada no Conselho)
- Luiz Antônio da Silva (cardiologista)
- Vinícius Barbosa Santos (anestesiologista)
- Adonai Machado Albuquerque (sem especialidade registrada no Conselho)
- Rafael Mussiello (ginecologista/obstetra e médico do trabalho)
- Aloysio Nobrega da Motta (anestesiologista)
- Marcos Rogério Lourenço Rodrigues (neurologista e médico do trabalho)
- Hélio Perroni (médico do trabalho, ginecologista e obstetra)
- Raul Lima dos Santos (sem especialidade registrada)
- José Luiz Silva Neves (neurocirurgião)
- Paulo Assunção Martins Costa (sem especialidade registrada)
- Carlos Alberto Barreto (pediatra)
- Lucimar Maria da Silva (sem especialidade registrada)
- Iran Guimarães de Azevedo (médico do trabalho, ginecologista e obstetra)
- Reinaldo Barbosa Caixeta (ginecologista e obstetra)
- Marcos Mantelmacher (gastroenterologista, clínica médica e endoscopista)
- Horácio Benício de Souza Lacerda (sem especialidade registrada)
- Carlos Roberto Koehler (sem especialidade registrada)
- Sebastião Marcos Pimentel (medicina do trabalho, ortopedia/traumatologia e acupuntura)
- Ednildes de Almeida Olympio Rua (ginecologista e obstetra)