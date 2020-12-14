"Reagudização" da pandemia: CRM-ES faz alerta para fim de ano

Chega a 20 o número de médicos que perderam a vida por conta da covid-19 no Espírito Santo desde o início da pandemia, em março. Somente entre domingo dia 6 de dezembro e a última sexta-feira (11) - menos de uma semana - foram seis profissionais vitimados pela doença. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo (CRM-ES), Celso Murad, alertou que vive-se uma "reagudização" da pandemia, isto é, um aumento intensificado dos casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Ouça: