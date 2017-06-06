Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Reação à vacina da febre amarela: É possível agravar outros sintomas?
ENTREVISTAS

Reação à vacina da febre amarela: É possível agravar outros sintomas?

É possível algum tipo de reação à vacina da febre amarela? Ou ainda: o agravamento de outros sintomas já diagnosticados em um paciente?

Publicado em 06 de Junho de 2017 às 20:04

Publicado em 

06 jun 2017 às 20:04
Nos últimos dias, um caso tem chamado a atenção no noticiário: trata-se da situação enfrentada por uma moradora de Vitória que foi internada em estado grave na UTI de um hospital particular devido a uma reação à vacina contra a febre amarela, segundo o marido. Ele postou no Facebook um apelo por doação de sangue para a esposa e, ao ser questionado no post — que possui mais de 60 compartilhamentos — sobre o motivo da internação da companheira, o marido fala da reação à vacina. Mas, afinal, é possível algum tipo de reação à vacina da febre amarela? Ou ainda: o agravamento de outros sintomas já diagnosticados em um paciente? Acompanhe às explicações da médica infectologista Rúbia Miossi sobre o assunto.
Entrevista - Fabio Botacin - Rúbia Miossi - 06-06-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados