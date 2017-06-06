Reação à vacina da febre amarela: É possível agravar outros sintomas?

Nos últimos dias, um caso tem chamado a atenção no noticiário: trata-se da situação enfrentada por uma moradora de Vitória que foi internada em estado grave na UTI de um hospital particular devido a uma reação à vacina contra a febre amarela, segundo o marido. Ele postou no Facebook um apelo por doação de sangue para a esposa e, ao ser questionado no post — que possui mais de 60 compartilhamentos — sobre o motivo da internação da companheira, o marido fala da reação à vacina. Mas, afinal, é possível algum tipo de reação à vacina da febre amarela? Ou ainda: o agravamento de outros sintomas já diagnosticados em um paciente? Acompanhe às explicações da médica infectologista Rúbia Miossi sobre o assunto.