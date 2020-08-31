Reabilitação e apoio: curados da Covid precisam de cuidados em casa

A cartilha "Rotina Pós-Covid-19" traz orientações da área de Terapia Ocupacional para a retomada das atividades diárias Crédito: Reprodução

Depois do período de internação, ao voltar para casa, os pacientes curados da covid-19 ainda precisam manter os cuidados. O corpo pode estar fraco pelo longo período de imobilidade, e pode ser que haja falta de ar ou alguma outra dificuldade física, sensorial ou motora. Diante deste cenário, o Laboratório de Análise Funcional e Ajudas Técnicas (Lafatec), do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), elaborou a cartilha "Rotina Pós-Covid-19" para orientar as pessoas que passaram pela internação a continuar seu tratamento após a alta hospitalar, e a realizar suas atividades com o máximo de independência e segurança.

Em entrevista ao CBN Cotidiano, a professora do Departamento de Terapia Ocupacional da Ufes e doutora em Biotecnologia, Mariana Midori Sime, que atuou na coordenação do material, detalhou os principais pontos na cartilha. "A proposta surgiu a partir da demanda de uma terapeuta ocupacional que está no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes, no setor designado de covid, e ela sentiu a necessidade de passar orientações para esses pacientes quando tinham alta". Ouça a entrevista completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Mariana Midori Sime - 31-08-20