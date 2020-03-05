Área no Tancredão, em Vitória, poderá virar a Cidade do Samba

As escolas de samba da Grande Vitória podem ver sair do papel uma proposta antiga de se construir, na região do Sambão do Povo, em Vitória, a sonhada "Cidade do Samba". Nesta quinta-feira (05), a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) deverá protocolar junto à prefeitura de Vitória a proposta, com o objetivo de conseguir a cessão de uma área do Tancredão, para a construção de uma "Cidade do Samba".