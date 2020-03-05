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CARNAVAL DE VITÓRIA

Área no Tancredão, em Vitória, poderá virar a Cidade do Samba

Ouça a entrevista com o Diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, Leonardo Krohling

Publicado em 05 de Março de 2020 às 11:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 mar 2020 às 11:55
As escolas de samba da Grande Vitória podem ver sair do papel uma proposta antiga de se construir, na região do Sambão do Povo, em Vitória, a sonhada "Cidade do Samba". Nesta quinta-feira (05), a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) deverá protocolar junto à prefeitura de Vitória a proposta, com o objetivo de conseguir a cessão de uma área do Tancredão, para a construção de uma "Cidade do Samba".
Em entrevista à rádio CBN Vitória, o Diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, Leonardo Krohling, garantiu que a proposta de fato deve ser viabilizada. O que falta apenas é a definição do local de cessão. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Leonardo Krohling - 05-03-20

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