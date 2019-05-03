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SEGURANÇA PÚBLICA

Rastreador em viaturas para agilizar chegada da PM ao local de crime

Novas tecnologias também passam a incorporar a rotina policial, como um aplicativo com atualização das ocorrências

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 12:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 mai 2019 às 12:17
A utilização de tecnologia para ajudar as polícias no enfrentamento à criminalidade é uma das principais estratégias da secretaria de Estado de Segurança. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário Roberto Sá, destacou a publicação no Diária Oficial desta sexta-feira (03) do edital para a compra de rastreador GPS para equipar viaturas. O objetivo, segundo ele, é fazer com que a geolocalização permita, com mais agilidade, a viatura ser deslocada até o local de ocorrência do crime. 
Roberto Sá também falou sobre um novo aplicativo, de uso restrito das policias, que consegue reunir com atualizações diárias, o mapa da violência por bairro aqui no Espírito Santo. O novo serviço já é utilizado por policiais para planejamento das ações diárias com base nas estatísticas de crimes atualizadas. 
SESP - monitoramento de indicadores prioritários Crédito: (foto:Divulgação)
O Estado vem registrando quatro meses de redução nos crimes de homicídio doloso e contra o patrimônio. Em Cariacica e Aracruz, no entanto, as estatísticas ainda chamam atenção. Em Cariacica, por exemplo, onde um homicídio é registrado a cada 30 horas, o secretário atribui a violência ao "microtráfico", que segundo Roberto Sá, envolve a disputa do comércio de armas e drogas por gangues.  
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roberto Sá - 03-05-19

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