Raras pessoas conseguem usar bebida socialmente, alerta especialista

O Alcoólicos Anônimos teve o seu início em 1935, nos Estados Unidos, como resultado do encontro de Bill, um corretor da Bolsa de New York, com o Dr. Bob, médico cirúrgico. Eram ambos alcoólicos considerados irrecuperáveis. Esta quarta-feira marca o aniversário de 80 anos da criação do grupo. O programa do A.A. é baseado na alta influência que quem não está bebendo exerce sob um bebedor problema. A lógica é bastante simples: um alcoólico recuperado pelos ditos 12 Passos, relata seus problemas com a bebida, descreve como está sua sobriedade e que encontraram nos grupos de A.A. e abordam um provável ingressante a experimentar essa possibilidade.Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a coordenadora de Pesquisa do Centro de Estudos sobre Álcool e outras Drogas, Marluce Siqueira, analisa os benefícios que o surgimento do grupo levou aos dependentes. Segundo ela, raras pessoas conseguem usar bebida socialmente. O consumo de álcool na nossa sociedade é desenfreado e o problema do alcoolismo pode ser divido em níveis, sendo que o último está no registro de cirrose, onde a vida já está completamente comprometida. Acompanhe a análise sobre o problema do consumo de álcool:

Serviço:OS 12 PASSOS1. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool - que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas2. Viemos a acreditar que um Poder Superior a nós mesmos poderia devolver-nos à sanidade3. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que O concebíamos4. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos5. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano, a natureza exata de nossas falhas6. Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter7. Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições8. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados9. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-las significasse prejudicá-las ou a outrem10. Continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente11. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, na forma em que O concebíamos, rogando apenas o conhecimento de Sua vontade em relação a nós, e forças para realizar essa vontade12. Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a estes Passos, procuramos transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades