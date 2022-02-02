Rapaz que teve a barriga cortada em Guarapari: advogado da família acredita em tentativa de latrocínio

Praia do Ermitão, local onde rapaz encontrado com barriga aberta em Guarapari Crédito: Arquivo pessoal e Google Earth

Como já noticiado pela CBN Vitória deste segunda-feira (02), a Polícia Civil está investigando o caso de um jovem de 21 anos que foi socorrido com um corte profundo na barriga, onde dava para ver inclusive o intestino, na madrugada do dia 16 de janeiro, em uma praia de Guarapari, no Espírito Santo. O fato ocorreu na Praia do Ermitão há duas semanas. A história - e diversos boatos - tomaram as rede sociais. Mas, segundo o advogado Lécio Machado, que representa a família da vítima, o jovem, que estava sob efeitos de drogas e acompanhado da namorada, sofreu um ataque "criminoso e violento praticado por terceiros".

Em nota, os familiares dos jovens informaram que “os seus filhos foram vítimas de uma ação criminosa e violenta praticada por terceiros ainda desconhecidos, durante um luau que realizavam à dois naquela data e localidade (Praia do Ermitão)." Segundo o advogado, não há dúvidas sobre o ataque. “Pelo nível de lesão, foram atacados sim. Os dois ficaram muito machucados e ela recebeu alta primeiro. Ele permanece internado, mas está se recuperando", destacou.

O casal estava sozinho na praia. Eles relataram que um aparelho de celular da marca IPhone foi levado, além de cartões, cerca de R$ 80 em espécie e tiveram seus objetos pessoais revirados. O advogado esclareceu que nenhum dos dois é estudante da área médica. “Ela terminou o ensino médio e está fazendo pré-vestibular. Ele é universitário na área de tecnologia”, informou.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Lécio Silva Machado - 02-02-22

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, informa que realizou diligências desde o dia em que teve ciência do fato. O caso segue sob investigação, sigilosa, e oitivas estão sendo realizadas. No momento correto, informações serão divulgadas à imprensa. A equipe de policiais que atua no caso é de extrema competência e atuará dentro do prazo previsto em lei para elucidação do fato.