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Cidades

Ranking: Vila Velha é a melhor cidade para empreender no ES, aponta pesquisa

Ouça detalhes do estudo na entrevista com o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo

Publicado em 31 de Março de 2023 às 10:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 mar 2023 às 10:23
Imagem aérea da orla de Vila Velha
Imagem aérea da orla de Vila Velha Crédito: Luciney Araújo
De acordo com o Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) de 2023, elaborado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), Vila Velha é a melhor cidade capixaba para se empreender e ocupa, atualmente, a 29ª posição no ranking nacional dos melhores municípios brasileiros para se empreender. O índice analisa o ambiente de negócios das 101 cidades mais populosas do Brasil, com o objetivo de avaliar quais possuem as condições mais propícias para o empreendedorismo. Um dos destaques apontados no ranking é o tempo de abertura de uma nova empresa na cidade, que ocorre no intervalo de apenas nove horas. Produzido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o relatório abrange os 101 municípios mais populosos do Brasil, “organizados de acordo com as melhores condições para empreender”. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, fala sobre o assunto. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Arnaldinho Borgo - 31-03-23.mp3

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