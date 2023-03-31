Ranking: Vila Velha é a melhor cidade para empreender no ES, aponta pesquisa

De acordo com o Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) de 2023, elaborado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), Vila Velha é a melhor cidade capixaba para se empreender e ocupa, atualmente, a 29ª posição no ranking nacional dos melhores municípios brasileiros para se empreender. O índice analisa o ambiente de negócios das 101 cidades mais populosas do Brasil, com o objetivo de avaliar quais possuem as condições mais propícias para o empreendedorismo. Um dos destaques apontados no ranking é o tempo de abertura de uma nova empresa na cidade, que ocorre no intervalo de apenas nove horas. Produzido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o relatório abrange os 101 municípios mais populosos do Brasil, “organizados de acordo com as melhores condições para empreender”. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, fala sobre o assunto.