Ranking traz nível de investimentos públicos nos municípios

Você sabia é que possível medir quanto que cada prefeitura municipal investe em saúde, educação e outros indicadores de políticas públicas? Além dos já conhecidos Portais da Transparência, o Conselho Regional de Administração lançou um Índice de Governança Municipal para qualificar o grau de assertividade das ações praticadas pelas prefeituras de todo o Brasil. O Índice reúne dados disponibilizados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
Foram consideradas informações de áreas como saúde, educação, planejamento urbano, gestão fiscal, habitação, recursos humanos e etc, conforme explica em entrevista o Coordenador da Câmara de Gestão Pública do Conselho Federal de Administração, Rodrigo Neves Moura. A ferramenta será apresentada nesta quinta-feira (13) aos secretários de administração de todo o Brasil que estarão reunidos em Vitória.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Neves Moura - 12-07-17