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Ranking traz nível de investimentos públicos nos municípios

Levantamento inédito faz parte do Índice de Governança Municipal, elaborado pelo Conselho Regional de Administração

Publicado em 12 de Julho de 2017 às 12:37

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 jul 2017 às 12:37
Você sabia é que possível medir quanto que cada prefeitura municipal investe em saúde, educação e outros indicadores de políticas públicas? Além dos já conhecidos Portais da Transparência, o Conselho Regional de Administração lançou um Índice de Governança Municipal para qualificar o grau de assertividade das ações praticadas pelas prefeituras de todo o Brasil. O Índice reúne dados disponibilizados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
Foram consideradas informações de áreas como saúde, educação, planejamento urbano, gestão fiscal, habitação, recursos humanos e etc, conforme explica em entrevista o Coordenador da Câmara de Gestão Pública do Conselho Federal de Administração, Rodrigo Neves Moura. A ferramenta será apresentada nesta quinta-feira (13) aos secretários de administração de todo o Brasil que estarão reunidos em Vitória.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Neves Moura - 12-07-17

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