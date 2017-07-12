Ranking traz nível de investimentos públicos nos municípios

Você sabia é que possível medir quanto que cada prefeitura municipal investe em saúde, educação e outros indicadores de políticas públicas? Além dos já conhecidos Portais da Transparência, o Conselho Regional de Administração lançou um Índice de Governança Municipal para qualificar o grau de assertividade das ações praticadas pelas prefeituras de todo o Brasil. O Índice reúne dados disponibilizados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Secretaria do Tesouro Nacional (STN).