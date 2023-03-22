Ranking do saneamento: Cariacica é a 19ª cidade com pior desempenho no estudo

Falta d'água Crédito: EBC

Na Semana da Água, um levantamento realizado pelo Instituto Trata Brasil – com a GO Associados – aponta que 36% da água tratada é desperdiçada nas cem maiores cidades do país atualmente. De acordo com a pesquisa, que estabelece parâmetros para elencar os municípios com os melhores índices de saneamento, o índice nacional está na casa dos 40%. Nenhuma cidade do Espírito Santo está no ranking das 20 com melhor saneamento básico do país, de acordo com o levantamento. A cidade de Cariacica, por sua vez, está entre as 20 piores do ranking, na posição de número 19. Em entrevista à CBN Vitória, o pesquisador do Instituto Trata Brasil e sócio da GO Associados, Pedro Scazufca, traz um panorama da realidade do saneamento no país.

A falta de acesso à água potável impacta quase 35 milhões de pessoas e cerca de 100 milhões de brasileiros não possuem acesso à coleta de esgoto, refletindo em problemas na saúde da população que diariamente sofrem, hospitalizadas por doenças de veiculação hídrica. Os dados apontam que o país ainda tem grandes dificuldades com o tratamento do esgoto, do qual somente 51,20% do volume gerado é tratado – isto é, mais de 5,5 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento são despejadas na natureza diariamente.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Pedro Scazufca - 22-03-23.mp3

As 20 melhores cidades

São José do Rio Preto (SP)

Santos (SP)

Uberlândia (MG)

Niterói (RJ)

Limeira (SP)

Piracicaba (SP)

São Paulo (SP)

São José dos Pinhais (PR)

Franca (SP)

Cascavel (PR)

Ponta Grossa (PR)

Sorocaba (SP)

Suzano (SP)

Maringá (PR)

Curitiba (PR)

Palmas (TO)

Campina Grande (PB)

Vitória da Conquista (BA)

Londrina (PR)

Brasília (DF)

As 20 piores cidades

Macapá (AP)

Marabá (PA)

Porto Velho (RO)

Santarém (PA)

São Gonçalo (RJ)

Belém (PA)

Rio Branco (AC)

Maceió (AL)

Várzea Grande (MT)

Ananindeua (PA)

Duque de Caxias (RJ)

São João de Meriti (RJ)

Gravataí (RS)

Jaboatão dos Guararapes (PE)

São Luís (MA)

Belford Roxo (RJ)

Pelotas (RS)

Manaus (AM)

Cariacica (ES)

Caucaia (CE)

MAIS INFORMAÇÕES:

- O documento analisa os indicadores de saneamento das 100 maiores cidades do país, que concentram aproximadamente 40% da população brasileira, e faz um ranking com base nos serviços oferecidos e em indicadores de eficiência.

- O documento considera os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), referentes ao ano de 2021.

- A comparação das melhores e das piores cidades deixa clara a desigualdade citada no início desta reportagem. Veja alguns destaques:

- Acesso a água potável: Enquanto 99,7% da população das 20 melhores cidades têm acesso às redes de água potável, nos 20 piores municípios, o número é de 79,6% da população.

- Acesso a coleta de esgoto: 97,7% da população nos 20 melhores municípios têm acesso aos serviços, enquanto somente 29,2% da população nos 20 piores municípios são atendidos.

- Tratamento de esgoto: Enquanto o primeiro grupo tem, em média, 80,1% de cobertura de tratamento de esgoto, o grupo dos piores trata apenas 18,2% do esgoto produzido.

- Perdas na distribuição: Entre as melhores cidades, 29,9% da água produzida é desperdiçada na distribuição por conta de tubulações antigas e "gatos". Já entre as piores, o indicador chega a 51,3%.