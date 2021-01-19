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VACINAÇÃO NO ES

Ramalho: PM vai proteger estoques de vacina e escoltar carregamentos

O entrevistado é o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 12:22

Publicado em 

19 jan 2021 às 12:22
Viatura da Polícia Militar escolta carregando de vacinas Crédito: Fernando Madeira
As doses da Coronavac, vacina contra a covid-19 que chegaram ao Espírito Santo no início da noite desta segunda-feira (18), serão encaminhadas para as cidades do interior sob escolta da Polícia Militar. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, explicou que os municípios de Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus são os polos que receberão o imunizante. Segundo Ramalho, a PM também vai atuar na proteção dos estoque na Secretaria de Estado da Saúde. Ouça a entrevista!
Entrevista - Patricia Vallim - Coronel Alexandre Ramalho - 19-01-21.mp3

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