Ramalho: PM vai proteger estoques de vacina e escoltar carregamentos

As doses da Coronavac, vacina contra a covid-19 que chegaram ao Espírito Santo no início da noite desta segunda-feira (18), serão encaminhadas para as cidades do interior sob escolta da Polícia Militar. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, explicou que os municípios de Colatina, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus são os polos que receberão o imunizante. Segundo Ramalho, a PM também vai atuar na proteção dos estoque na Secretaria de Estado da Saúde. Ouça a entrevista!