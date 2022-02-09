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Segurança pública

Ramalho pede punição mais severa a criminosos e reconhece falta de efetivo policial no ES

O entrevistado é o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Alexandre Ramalho

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 17:57

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

09 fev 2022 às 17:57
Coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado de Segurança, em entrevista à CBN Vitória
Coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado de Segurança, em entrevista à CBN Vitória Crédito: Pedro Cunha
A discussão sobre segurança pública precisa invadir o Congresso Nacional urgentemente. A declaração é do secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, em entrevista ao CBN Cotidiano. Em tom de desabafo, ele mais uma vez pediu punição mais severa para criminosos. O coronel também reconheceu que falta efetivo tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Atualmente, são 7,6 mil PM's no Espírito Santo, sendo que o ideal, segundo o secretário, seriam 10,5 mil. Ouça:
Mário Bonella entrevista Alexandre Ramalho - 09/02/2022

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