Ramalho pede punição mais severa a criminosos e reconhece falta de efetivo policial no ES

A discussão sobre segurança pública precisa invadir o Congresso Nacional urgentemente. A declaração é do secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, em entrevista ao CBN Cotidiano. Em tom de desabafo, ele mais uma vez pediu punição mais severa para criminosos. O coronel também reconheceu que falta efetivo tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil. Atualmente, são 7,6 mil PM's no Espírito Santo, sendo que o ideal, segundo o secretário, seriam 10,5 mil. Ouça: