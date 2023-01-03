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Segurança no ES

Ramalho: 'ainda não é prudente trocar comandos'

Os motivos seriam as operações policias em curso durante o verão, a chuva e a reformulação da previdência dos militares

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 11:34

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

03 jan 2023 às 11:34
Coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado de Segurança, em entrevista à CBN Vitória
Coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado de Segurança, em entrevista à CBN Vitória Crédito: Pedro Cunha
Em meio a rumores de possíveis trocas de comando, o secretário estadual de Segurança, Alexandre Ramalho, em entrevista à CBN Vitória, disse que ainda não é prudente trocar os comandos da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Entre os motivos estão as operações de policiamento de verão, o período de chuva frequente que demanda bombeiros e Defesa Civil, e a reformulação na previdência dos militares do Espírito Santo.
Ramalho havia deixado a secretaria em março do último ano, para se candidatar nas eleições, e, agora, está de volta ao cargo, no novo mandato do governador Renato Casagrande (PSB). Ele também destacou que um das primeiras ações será a criação de um comitê para discutir a segurança nas escolas. A medida será adotada após o ataque a duas escolas em Aracruz, que deixou quatro mortos e 12 feridos, alguns deles gravemente. O secretário também falou dos desafios da área da segurança e quais serão as prioridades para a área neste ano. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Coronel Alexandre Ramalho - 03-01-23.mp3

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