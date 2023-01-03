Ramalho: 'ainda não é prudente trocar comandos'

Em meio a rumores de possíveis trocas de comando, o secretário estadual de Segurança, Alexandre Ramalho , em entrevista à CBN Vitória, disse que ainda não é prudente trocar os comandos da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Entre os motivos estão as operações de policiamento de verão, o período de chuva frequente que demanda bombeiros e Defesa Civil, e a reformulação na previdência dos militares do Espírito Santo .

Ramalho havia deixado a secretaria em março do último ano, para se candidatar nas eleições, e, agora, está de volta ao cargo, no novo mandato do governador Renato Casagrande (PSB). Ele também destacou que um das primeiras ações será a criação de um comitê para discutir a segurança nas escolas. A medida será adotada após o ataque a duas escolas em Aracruz, que deixou quatro mortos e 12 feridos, alguns deles gravemente. O secretário também falou dos desafios da área da segurança e quais serão as prioridades para a área neste ano. Ouça a conversa completa!