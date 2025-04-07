Raio-X do turismo capixaba: 98% dos visitantes recomendam o ES como destino

Um "raio-X" do turismo no Espírito Santo. A Secretaria do Turismo (Setur) e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) apresentaram, na última semana, os resultados da pesquisa "Perfil do Turista do Carnaval 2025" e do Boletim da Economia do Turismo, referente ao 4º trimestre de 2024.

Os resultados apontaram, por exemplo, uma alta satisfação dos turistas com a experiência no turismo capixaba. Segundo a pesquisa, 88,2% dos visitantes afirmaram que a viagem atendeu ou superou suas expectativas e 98,3% recomendariam o Espírito Santo como destino. Segurança pública, limpeza urbana e hospitalidade do povo capixaba foram os aspectos mais elogiados. O levantamento também revelou a origem dos turistas: 51,3% eram capixabas, seguidos por 29,9% de Minas Gerais, 13,1% do Rio de Janeiro, 2,2% de São Paulo e 1,4% da Bahia. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral do IJSN, Pablo Lira, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!