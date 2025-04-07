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Raio-X do turismo capixaba: 98% dos visitantes recomendam o ES como destino

Ouça entrevista com o diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira

Publicado em 07 de Abril de 2025 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 abr 2025 às 11:17
Convento da Penha
Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira
Um "raio-X" do turismo no Espírito Santo. A Secretaria do Turismo (Setur) e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) apresentaram, na última semana, os resultados da pesquisa "Perfil do Turista do Carnaval 2025" e do Boletim da Economia do Turismo, referente ao 4º trimestre de 2024. 
Os resultados apontaram, por exemplo, uma alta satisfação dos turistas com a experiência no turismo capixaba. Segundo a pesquisa, 88,2% dos visitantes afirmaram que a viagem atendeu ou superou suas expectativas e 98,3% recomendariam o Espírito Santo como destino. Segurança pública, limpeza urbana e hospitalidade do povo capixaba foram os aspectos mais elogiados. O levantamento também revelou a origem dos turistas: 51,3% eram capixabas, seguidos por 29,9% de Minas Gerais, 13,1% do Rio de Janeiro, 2,2% de São Paulo e 1,4% da Bahia. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral do IJSN, Pablo Lira, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Pablo Lira - 07-04-25.mp3

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