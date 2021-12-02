'Rainhas do samba' enfrentaram racismo e machismo para alcançarem reconhecimento, conta autor de livro

Alcione, Beth Carvalho, Clara Nunes, Dona Ivone Lara e Elza Soares são as protagonistas do livro "Canto de rainhas - O poder das mulheres que escreveram a história do samba". De autoria do jornalista Leonardo Bruno, a obra é um mergulho pela trajetória de figuras femininas que moldaram o gênero brasileiro. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o autor contou que todas elas precisaram enfrentar o racismo e o machismo para alcançarem o reconhecimento e o pioneirismo. Dona Ivone Lara, por exemplo, foi a primeira mulher a assinar um samba-enredo. O livro também passeia pela história de outras vozes femininas da história do samba, desde Tia Ciata até Teresa Cristina. Ouça a entrevista completa: