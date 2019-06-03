Radiação da areia contribui para menos casos de câncer em Guarapari

As famosas areias monazíticas de Guarapari voltam a ser destaque. Uma pesquisa do doutor em Ciências da Saúde pela UnB, José Ulisses Manzzini Calegaro, constatou que a ação da radiação ionizante contribuiu para que a cidade tivesse o menor índice de mortalidade de câncer de mama em mulheres quando comparados os dados com outros municípios capixabas e também com outras cidades brasileiras.

Os estudos estão avançando e já há dados que Guarapari reúne também os menores índices de incidência de câncer na infância e também de câncer de colo de útero. A cidade também desponta com o menor baixo peso ao nascer. O pesquisador explica, em entrevista à CBN Vitória, que apesar de todos acreditarem que a radiação só tem potencial danoso, o que o estudo conseguiu comprovar é que há também efeito benéfico. Os indicadores de câncer de mama em Guarapari que são os menores do país, reforça o médico.