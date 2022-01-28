Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Racismo na internet: 'reúna o máximo de evidências e denuncie', explica delegada
'Printe' tudo!

Racismo na internet: 'reúna o máximo de evidências e denuncie', explica delegada

A entrevistada é a delegada Milena Gireli, titular da Seção de Investigações Especiais - Pessoas Vítimas de Discriminação Racial, Religiosa, Orientação Sexual ou Deficiência Física da PCES

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 12:26

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

28 jan 2022 às 12:26
Racismo, injúria racial
Racismo, injúria racial Crédito: Getty Images
O ator Douglas Silva, que participa da edição do Big Brother Brasil desde ano, foi alvo de publicações de cunho racista na internet. Em um texto anônimo publicado no dia 21 de janeiro, um blog usou uma foto da Klu Klux Klan - um grupo extremista dos Estados Unidos que defende a supremacia branca - e mencionou uma sequência de xingamentos contra o ator, todos com enfoque racista.
Através de uma procuração deixada por Douglas, seu advogado registrou queixa na polícia do Rio de Janeiro. O blog também publicou textos anônimos contra os participantes Natália Deodato, Luciano Estevan e Linn da Quebrada. Segundo a investigação preliminar, o suposto autor é um militante neonazista do Rio Grande do Sul.
Em entrevista à CBN Vitória, a delegada Milena Gireli, titular da Seção de Investigações Especiais - Pessoas Vítimas de Discriminação Racial, Religiosa, Orientação Sexual ou Deficiência Física da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), explicou que a vítima deve reunir o máximo de evidências possíveis, "printar tudo", e denunciar em qualquer delegacia. Ouça:
Patricia Vallim entrevista Milena Gireli - 28/01/2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA
Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados