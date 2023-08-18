Pesquisa relaciona deslizamentos de terra a vulnerabilidade social em Vitória

Morro de São Benedito Crédito: Ricardo Medeiros

Uma pesquisa realizada na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) avaliou os riscos impostos pelos deslizamentos de terra no município de Vitória, traçando uma associação com a população que está em maior vulnerabilidade social. O estudo identificou que as chuvas são o principal deflagrador para a ocorrência dos deslizamentos, calculou as probabilidades para cada bairro em diferentes períodos e construiu um inventário de movimento de massa. A pesquisa, intitulada "Análise de risco de escorregamentos translacionais em Vitória, ES - Brasil", foi produzida durante o doutoramento de Júlia Effgen, entrevistada desta sexta-feira (18) da rádio CBN Vitória.

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Julia Effgen - 18-08-23

No período de um ano, a pesquisa indicou que 13 bairros têm mais de 50% de chances de presenciar um escorregamento translacional — tipo de deslizamento em que uma massa de terra se desprende e desliza em alta velocidade. No entanto, em alguns locais, a probabilidade é maior. Gurigica e Forte São João têm mais de 90% de chance. As chuvas foram apontadas como o principal deflagrador para ocorrências desse tipo.