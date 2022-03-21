Rachaduras no calçadão de Guarapari ficam maiores e região recebe obra de enrocamento

Após trincas e rachaduras de até 40 centímetros aparecerem em parte do calçadão da Praia da Areia Preta, em Guarapari, no começo da última semana, agora parte da estrutura do muro danificado desmoronou e as fendas ficaram maiores, atingindo em alguns pontos até 80 centímetros. A informação é do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), Jorge Silva, depois de uma nova vistoria realizada no local neste domingo (20). A força da água constante incidindo sobre o local avariado fez com que a estrutura não suportasse. Preventivamente, o local está isolado. A circulação de pedestres, além do acesso de moradores de um prédio que possui uma entrada pelo calçadão, estão proibidos por questões de segurança. Em entrevista à CBN Vitória, o engenheiro Jorge Silva, presidente do Crea-ES, fala sobre a situação do local.