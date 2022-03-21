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Areia Preta

Rachaduras no calçadão de Guarapari ficam maiores e região recebe obra de enrocamento

Ouça entrevistas com o engenheiro Jorge Silva, presidente do Crea-ES e com o secretário de Obras de Guarapari, Emanuel Oliveira

Publicado em 21 de Março de 2022 às 11:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 mar 2022 às 11:34
Vistoria do Crea-ES na região do edifício Solar do Atlântico, na Praia da Areia Preta, em Guarapari
Vistoria do Crea-ES na região do edifício Solar do Atlântico, na Praia da Areia Preta, em Guarapari Crédito: Divulgação/Crea-ES
Após trincas e rachaduras de até 40 centímetros aparecerem em parte do calçadão da Praia da Areia Preta, em Guarapari, no começo da última semana, agora parte da estrutura do muro danificado desmoronou e as fendas ficaram maiores, atingindo em alguns pontos até 80 centímetros. A informação é do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), Jorge Silva, depois de uma nova vistoria realizada no local neste domingo (20). A força da água constante incidindo sobre o local avariado fez com que a estrutura não suportasse. Preventivamente, o local está isolado. A circulação de pedestres, além do acesso de moradores de um prédio que possui uma entrada pelo calçadão, estão proibidos por questões de segurança. Em entrevista à CBN Vitória, o engenheiro Jorge Silva, presidente do Crea-ES, fala sobre a situação do local. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Jorge Silva - 21-03-22
O secretário de Obras de Guarapari, Emanuel Oliveira, informou que iniciou nesta segunda-feira (21) o trabalho de enrocamento na região, que consiste na instalação de blocos de pedra para conter a erosão. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Emanuel Oliveira - 21-03-22

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