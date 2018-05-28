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GREVE DOS CAMINHONEIROS

Ração para aves e suínos somente até esta terça-feira no ES

Caminhões seguiram escoltados para Minas Gerais em busca de farelo de trigo

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 12:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 mai 2018 às 12:23
Se a ração não chegar a partir desta terça-feira (29), 30 milhões de aves e 150 mil suínos podem morrer no Espírito Santo. O diretor Executivo da Associação de Avicultores e Suinocultores do Estado do Espírito Santo (Aves), Nelio Hand, afirma que a situação é crítica no setor. Carretas seguiram escoltadas pela polícia para Minas Gerais em busca de farelo de soja. Os produtores também aguardam autorização da Conab para a compra ou empréstimo de uma carga de milho. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Nelio Hand - 28-05-18

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