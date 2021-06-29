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Economia

R$ 9 bilhões: os detalhes do Plano de Investimentos Públicos do ES

Entre os projetos beneficiados estão Portal do Príncipe, Terceira Ponte, Aquaviário e Cais das Artes, além de educação

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 jun 2021 às 11:17
Palácio Anchieta, sede do Poder Executivo do Espírito Santo
Palácio Anchieta, sede do Poder Executivo do Espírito Santo Crédito: Governo ES/Divulgação
O governo do Espírito Santo lançou nesta segunda-feira (28) um plano de investimentos públicos que vão alcançar R$ 9 bilhões. Segundo o Executivo estadual, o Plano de Investimentos Públicos (PIP) do Espírito Santo contempla um "amplo inventário de investimentos, em todas as áreas do Governo do Estado, envolvendo obras, equipamentos, tecnologia, entre outros, e que sob gerenciamento intensivo, serão realizados no Espírito Santo até dezembro do próximo ano". 
Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Governo, Gilson Daniel, detalha o plano. Os investimentos contemplam obras de mobilidade, infraestrutura, saneamento, entre outras, como a do Portal do Príncipe, Terceira Ponte, Aquaviário e Cais das Artes. 
Para a educação, os recursos são destinados para obras de reforma, ampliação e construção de escolas, podendo ser aplicados também na aquisição de equipamentos, mobiliários, recursos tecnológicos, veículos (vans, ônibus escolares e caminhão de carga), mobiliário pedagógico, mobiliário escolar, equipamentos de cozinha industrial, aquisição de Sistema de Microgeração de Energia Elétrica, entre outros bens permanentes.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gilson Daniel - 29-06-21.mp3

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