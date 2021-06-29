R$ 9 bilhões: os detalhes do Plano de Investimentos Públicos do ES

Palácio Anchieta, sede do Poder Executivo do Espírito Santo Crédito: Governo ES/Divulgação

O governo do Espírito Santo lançou nesta segunda-feira (28) um plano de investimentos públicos que vão alcançar R$ 9 bilhões. Segundo o Executivo estadual, o Plano de Investimentos Públicos (PIP) do Espírito Santo contempla um "amplo inventário de investimentos, em todas as áreas do Governo do Estado, envolvendo obras, equipamentos, tecnologia, entre outros, e que sob gerenciamento intensivo, serão realizados no Espírito Santo até dezembro do próximo ano".

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Governo, Gilson Daniel, detalha o plano. Os investimentos contemplam obras de mobilidade, infraestrutura, saneamento, entre outras, como a do Portal do Príncipe, Terceira Ponte, Aquaviário e Cais das Artes.

Para a educação, os recursos são destinados para obras de reforma, ampliação e construção de escolas, podendo ser aplicados também na aquisição de equipamentos, mobiliários, recursos tecnológicos, veículos (vans, ônibus escolares e caminhão de carga), mobiliário pedagógico, mobiliário escolar, equipamentos de cozinha industrial, aquisição de Sistema de Microgeração de Energia Elétrica, entre outros bens permanentes.