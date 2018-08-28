R$ 26 bilhões necessários para tornar transporte eficiente no ES

Para ter um sistema de transporte eficiente, moderno e livre de problemas, o Espírito Santo precisaria investir R$ 26 bilhões em melhorias e construções de ferrovias, rodovias e terminais portuários. É o que mostra pesquisa da Confederação Nacional de Transporte (CNT) divulgada nesta segunda-feira (27).

O estudo identifica os gargalos logístico do País e aponta para onde devem ser direcionados os investimentos, conforme explica em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora de Desenvolvimento do Transporte da CNT, Fernanda Rezende.

Adequação de aeroporto na área aeroportuária, duplicação de rodovia (229,6 km) e a implantação de corredor expresso ou BRT ou VLP (24,0 km na ordem de 1.381.913.310,59) e recuperação do pavimento de rodovia (419,8 km na ordem de 1.382.361.018,04) são alguns dos investimentos mínimos apontados, aponta a entrevistada.