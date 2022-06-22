'Quis fazer algo diferente, pra surpreender', conta criadora do fondue de moela

"Quis fazer algo diferente, pra surpreender": essas são as palavras de Regina Maris, uma das participantes da edição do Roda de Boteco 2022. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ela contou que o prato fondue de moela surgiu com a proposta de ser algo diferente e que conseguisse impactar o público tradicional. "Eu já queria fazer um prato pra esse período do ano, mais friozinho, daí o fondue de moela. O prato conta com ragu de moela, creme de aipim e utiliza a clássica panela de barro", conta. Ouça a conversa completa: