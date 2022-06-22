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Roda de Boteco

'Quis fazer algo diferente, pra surpreender', conta criadora do fondue de moela

A entrevistada é a chef Regina Maris, do Regina Maris Bar e Restaurante

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 18:16

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

22 jun 2022 às 18:16
Regina Maris, em entrevista ao jornalista Mário Bonella
Regina Maris, em entrevista ao jornalista Mário Bonella Crédito: Pedro Cunha
"Quis fazer algo diferente, pra surpreender": essas são as palavras de Regina Maris, uma das participantes da edição do Roda de Boteco 2022. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ela contou que o prato fondue de moela surgiu com a proposta de ser algo diferente e que conseguisse impactar o público tradicional. "Eu já queria fazer um prato pra esse período do ano, mais friozinho, daí o fondue de moela. O prato conta com ragu de moela, creme de aipim e utiliza a clássica panela de barro", conta. Ouça a conversa completa:
Mário Bonella entrevista Regina Maris - 22/06/2022

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