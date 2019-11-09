Quiropraxia: saiba o que é e como funciona a técnica!

Você já ouviu falar em quiropraxia? O nome pode parecer estranho, mas saiba que ela já é considerada a terceira maior profissão na área da saúde do mundo. Reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma medicina complementar, tem foco na coluna vertebral e o efeito que uma disfunção nesta estrutura pode causar à saúde em geral. Quem traz mais detalhes sobre o assunto, nesta edição do CBN Vitória, é Dr. Samarone Martins, fisioterapeuta. O especialista explica que o termo Quiropraxia vem do grego. "Quiro" significa "mãos", e "praxis" significa prática, significando, assim, "prática pelas mãos". Confira!