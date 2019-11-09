Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

SAÚDE

Quiropraxia: saiba o que é e como funciona a técnica!

Ela já é considerada a terceira maior profissão na área da saúde do mundo

Publicado em 09 de Novembro de 2019 às 14:03

Publicado em 

09 nov 2019 às 14:03
O fisioterapeuta quiropraxista Samarone Martins conta detalhes da técnica da quiropraxia Crédito: Pedro Cunha
Você já ouviu falar em quiropraxia? O nome pode parecer estranho, mas saiba que ela já é considerada a terceira maior profissão na área da saúde do mundo. Reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma medicina complementar, tem foco na coluna vertebral e o efeito que uma disfunção nesta estrutura pode causar à saúde em geral. Quem traz mais detalhes sobre o assunto, nesta edição do CBN Vitória, é Dr. Samarone Martins, fisioterapeuta. O especialista explica que o termo Quiropraxia vem do grego. "Quiro" significa "mãos", e "praxis" significa prática, significando, assim, "prática pelas mãos". Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Samarone Martins- 09-11-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados