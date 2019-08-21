Quiosques inativos serão os primeiros a serem demolidos em Vila Velha

Os quiosques que estão inativos na orla de Vila Velha serão os primeiros a serem demolidos pela administração municipal, a partir de novembro deste ano, conforme prevê decisão judicial. Segundo o secretário de Administração de Vila Velha, Rafael Gumiero, as demolições devem ser concluídas até agosto do próximo ano das 46 unidades distribuídas entre as praias de Itapoã e Itaparica. No local serão construídos apenas 20 novos quiosques, conforme estudo concluído pela prefeitura.