Quiosques inativos serão os primeiros a serem demolidos em Vila Velha

Os quiosques que estão inativos na orla de Vila Velha serão os primeiros a serem demolidos pela administração municipal, a partir de novembro deste ano, conforme prevê decisão judicial. Segundo o secretário de Administração de Vila Velha, Rafael Gumiero, as demolições devem ser concluídas até agosto do próximo ano das 46 unidades distribuídas entre as praias de Itapoã e Itaparica. No local serão construídos apenas 20 novos quiosques, conforme estudo concluído pela prefeitura.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rafael Gumieiro - 21-0819
Já em Vitória, a tentativa da administração municipal é aumentar de sete para onze o número de quiosques da Curva da Jurema em um novo edital de licitação para concessão dos espaços. A praia também contará, até o final do ano, com uma faixa adicional de areia de 30 metros, conforme explica em entrevista à CBN Vitória, o diretor presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, Leonardo Krohling.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Leonardo Krohling - 21-08-19