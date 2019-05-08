Quiosques: empresa poderá assumir obras em troca da venda de bebidas

Cumprindo uma decisão judicial, a prefeitura de Vila Velha inicia em novembro deste ano a demolição dos quiosques localizados nas orlas de Itapuã e Itaparica. No local permanecerão apenas 20 unidades que passarão por mudanças. O término das obras está previsto para 2020.

As unidades contarão com cozinha equipada, área de atendimento, vestiário, banheiros, espaço para disposição de mesas e depósito, bem como com um painel feito por artistas capixabas. A intenção da prefeitura é que uma empresa privada assuma as obras e, em troca, terá exclusividade na exploração de venda de bebidas.

Segundo o secretário municipal de Administração de Vila Velha, Rafael Gumiero, em entrevista à CBN Vitória, o resultado da concessão beneficiará quem oferecer o menor prazo de exploração.

CONSULTA PÚBLICA

A Prefeitura de Vila Velha promove até 22 de maio, uma consulta pública no portal institucional para que a população possa interagir e opinar sobre o modelo de concessão dos quiosques. Para acessar, o endereço é www.vilavelha.es.gov.br