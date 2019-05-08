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QUIOSQUES NA ORLA DE VILA VELHA

Quiosques: empresa poderá assumir obras em troca da venda de bebidas

Consulta pública já está disponível no site da prefeitura de Vila Velha sobre o tema.

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 12:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 mai 2019 às 12:05
Cumprindo uma decisão judicial, a prefeitura de Vila Velha inicia em novembro deste ano a demolição dos quiosques localizados nas orlas de Itapuã e Itaparica. No local permanecerão apenas 20 unidades que passarão por mudanças. O término das obras está previsto para 2020. 
As unidades contarão com cozinha equipada, área de atendimento, vestiário, banheiros, espaço para disposição de mesas e depósito, bem como com um painel feito por artistas capixabas. A intenção da prefeitura é que uma empresa privada assuma as obras e, em troca, terá exclusividade na exploração de venda de bebidas. 
Segundo o secretário municipal de Administração de Vila Velha, Rafael Gumiero, em entrevista à CBN Vitória, o resultado da concessão beneficiará quem oferecer o menor prazo de exploração.
CONSULTA PÚBLICA
A Prefeitura de Vila Velha promove até 22 de maio, uma consulta pública no portal institucional para que a população possa interagir e opinar sobre o modelo de concessão dos quiosques. Para acessar, o endereço é www.vilavelha.es.gov.br
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rafael Gumiero - 08-05-19

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