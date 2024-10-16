Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Quiosques da Praia da Costa serão administrados por empresa privada
Cidades

Quiosques da Praia da Costa serão administrados por empresa privada

Ouça entrevista com a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Adriana Peixoto

Publicado em 16 de Outubro de 2024 às 10:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 out 2024 às 10:50
Imagem aérea da orla da Praia da Costa
Imagem aérea da orla da Praia da Costa Crédito: Luciney Araujo
Ainda neste mês de outubro, uma nova administração assumirá os quiosques da Praia da Costa, em Vila Velha. Fechados desde junho deste ano, seis "Asa Delta" serão geridos pela IG Sabor Alimentos, a responsável por cuidar do desenvolvimento, comercialização e reparos dos quiosques. A empresa terá de construir banheiros e apresentar um plano de ocupação. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Adriana Peixoto, detalha como será a concessão. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Adriana Peixoto Soares Miguel -16-10-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados