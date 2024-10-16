Quiosques da Praia da Costa serão administrados por empresa privada

Ainda neste mês de outubro, uma nova administração assumirá os quiosques da Praia da Costa, em Vila Velha. Fechados desde junho deste ano, seis "Asa Delta" serão geridos pela IG Sabor Alimentos, a responsável por cuidar do desenvolvimento, comercialização e reparos dos quiosques. A empresa terá de construir banheiros e apresentar um plano de ocupação. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de Vila Velha, Adriana Peixoto, detalha como será a concessão. Ouça a conversa completa!