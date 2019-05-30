Queremos ser um estado petroleiro, diz gerente de Petróleo da Findes

Exploração de petróleo em terra, em Linhares Crédito: Carlos Alberto da Silva

Como parte de um plano de desinvestimentos e foco em exploração offshore (no mar), a Petrobras anunciou a venda de 27 campos maduros terrestres de petróleo e gás natural, localizados no Polo Cricaré, no Litoral Norte do Espírito Santo. A cessão do direito de exploração no Estado abre espaço para a instalação de minirrefinarias.

A expectativa é de que a empresa compradora invista para aumentar a produção dos poços e, com isso, gere 3 mil empregos na região e faça a arrecadação com royalties crescer. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Durval Vieira, gerente de Petróleo e Gás da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), afirma que mesmo que o país seja autossuficiente em petróleo, é deficiente no refino do produto, o que abre espaço para novos negócios - as minirrefinarias.

"Queremos ser um estado petroleiro", afirma Durval Vieira. "A cadeia de petróleo no Espírito Santo representa 20% do PIB. Estamos trabalhando com estimativa de investimento de R$ 30 bilhões para os próximos 5 anos", explicou.

Durval ainda destaca que a atração das minirrefinarias pode ser efetivado com plantas de diferentes investimentos. "Isto está ligado à capacidade de refino, que pode ir de 5 mil a 20 mil barris por dia", destacou. O

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