Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Queremos ser um estado petroleiro, diz gerente de Petróleo da Findes
ENTREVISTAS

Queremos ser um estado petroleiro, diz gerente de Petróleo da Findes

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 21:55

Publicado em 

29 mai 2019 às 21:55
Exploração de petróleo em terra, em Linhares Crédito: Carlos Alberto da Silva
Como parte de um plano de desinvestimentos e foco em exploração offshore (no mar), a Petrobras anunciou a venda de 27 campos maduros terrestres de petróleo e gás natural, localizados no Polo Cricaré, no Litoral Norte do Espírito Santo. A cessão do direito de exploração no Estado abre espaço para a instalação de minirrefinarias.
A expectativa é de que a empresa compradora invista para aumentar a produção dos poços e, com isso, gere 3 mil empregos na região e faça a arrecadação com royalties crescer. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Durval Vieira, gerente de Petróleo e Gás da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), afirma que mesmo que o país seja autossuficiente em petróleo, é deficiente no refino do produto, o que abre espaço para novos negócios - as minirrefinarias.
"Queremos ser um estado petroleiro", afirma Durval Vieira. "A cadeia de petróleo no Espírito Santo representa 20% do PIB. Estamos trabalhando com estimativa de investimento de R$ 30 bilhões para os próximos 5 anos", explicou.
Durval ainda destaca que a atração das minirrefinarias pode ser efetivado com plantas de diferentes investimentos. "Isto está ligado à capacidade de refino, que pode ir de 5 mil a 20 mil barris por dia", destacou. O
Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Durval Vieira - 29-05-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Imagem de destaque
A conta que nunca fecha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados