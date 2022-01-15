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Dia D neste domingo (16)

Quem tomou outro imunizante poderá tomar como reforço meia dose da Astrazeneca em Viana

A entrevistada é a secretária municipal de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 12:11

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

15 jan 2022 às 12:11
Vacina da AstraZeneca, uma das utilizadas para vacinação contra a Covid-19 no ES
Vacina da AstraZeneca, uma das utilizadas para vacinação contra a Covid-19 no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Pessoas que tomaram imunizantes - como Pfizer, Coronavac e Janssen - poderão aderir ao projeto Viana Vacinada na fase de dose de reforço e tomar a meia dose da Astrazeneca como D3. A informação é da secretária municipal de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini, em entrevista à CBN Vitória. Quem for participar desta nova etapa precisa ter 18 a 49 anos. Neste domingo (16), das 8h às 16h, a prefeitura de Viana promove um Dia D de mobilização para vacinação. Ouça:
Patrícia Valim entrevista Jaqueline Jubini - 15/01/2022

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