Quem tomou outro imunizante poderá tomar como reforço meia dose da Astrazeneca em Viana

Pessoas que tomaram imunizantes - como Pfizer, Coronavac e Janssen - poderão aderir ao projeto Viana Vacinada na fase de dose de reforço e tomar a meia dose da Astrazeneca como D3. A informação é da secretária municipal de Saúde de Viana, Jaqueline Jubini, em entrevista à CBN Vitória. Quem for participar desta nova etapa precisa ter 18 a 49 anos. Neste domingo (16), das 8h às 16h, a prefeitura de Viana promove um Dia D de mobilização para vacinação. Ouça: