Quem tem chances de levar o título de campeã?

As escolas de samba que desfilaram no Grupo Especial do Carnaval de Vitória no último sábado (11), estão em busca da tão desejada nota máxima e do título de campeã. Mas você sabia que há 27 jurados responsáveis pelas notas? Eles avaliam nove quesitos técnicos: Bateria, Samba-Enredo, Evolução, Harmonia, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente e Mestre-Sala e Porta-Bandeira. E são três avaliadores para cada quesito. As notas variam de 9 a 10, com possibilidade de fracionamento, tipo 9,1, 9,5, 9,7. Além disso, cada jurado precisa justificar suas avaliações abaixo de 10, como explica em entrevista à CBN Vitória, o comentarista de carnaval Jace Theodoro.