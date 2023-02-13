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Carnaval de Vitória

Quem tem chances de levar o título de campeã?

Ouça a análise dos desfiles das escolas de samba, com a participação do comentarista Jace Theodoro

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 11:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 fev 2023 às 11:26
Carnaval de Vitória começa na próxima sexta-feira (10)
Carnaval de Vitória  Crédito: Divulgação | PMV
As escolas de samba que desfilaram no Grupo Especial do Carnaval de Vitória no último sábado (11), estão em busca da tão desejada nota máxima e do título de campeã. Mas você sabia que há 27 jurados responsáveis pelas notas? Eles avaliam nove quesitos técnicos: Bateria, Samba-Enredo, Evolução, Harmonia, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente e Mestre-Sala e Porta-Bandeira. E são três avaliadores para cada quesito. As notas variam de 9 a 10, com possibilidade de fracionamento, tipo 9,1, 9,5, 9,7. Além disso, cada jurado precisa justificar suas avaliações abaixo de 10, como explica em entrevista à CBN Vitória, o comentarista de carnaval Jace Theodoro. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Jace Theodoro - 13-02-23

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