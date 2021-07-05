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Quem se recusar a tomar vacina contra Covid pode perder o emprego?

De acordo com o MInistério Público do Trabalho, para não se imunizar deve haver, exclusivamente, uma justificativa de impedimento de saúde

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 11:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 jul 2021 às 11:36
Ampola da vacina da Janssen contra a Covid-19
Ampola da vacina da Janssen contra a Covid-19 Crédito: Don Pollard/Office of Governor Andrew M. Cuomo
Enquanto a campanha de vacinação contra a covid-19 prossegue no país, já há relatos de empresas que se mobilizam para impor novas regras aos funcionários e exigir que eles se vacinem. Levantamento realizado pela rede CBN aponta que patrões pretendem demitir aqueles que não aderirem à imunização nos próximos meses, quando a vacinação avançar nos estados. Falando da esfera pública, na última semana, em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que o profissional de saúde que se recusar a tomar a vacina contra a covid pode ter o ponto cortado e até ser demitido do cargo. A medida vale para os profissionais que atuam em hospitais e unidades públicas de saúde do Estado. Quem fala sobre o assunto é o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES), Valério Soares Heringer. Funcionários privados e públicos podem ser demitidos em caso de recusa? Confira as explicações completas!
A vacinação é uma política pública de saúde coletiva que transcende os limites individuais e das meras relações particulares, sendo um direito-dever também para os trabalhadores, de forma que, uma vez observados os elementos delineados pelo STF, os princípios da informação e da dignidade da pessoa humana, entre outros, incumbe ao trabalhador colaborar com as políticas de contenção da pandemia da COVID-19, não podendo, salvo situações excepcionais e plenamente justificadas (v.g., alergia aos componentes da vacina, contraindicação médica, estado de gestação), opor-se ao dever de vacinação.
Entrevista Fernanda Queiroz - Valério Soares Heringer - 05-07-21.mp3

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