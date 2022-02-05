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Pandemia

Quem são os 'anjos' do agendamento da vacinação do Espírito Santo

Conheça a história do perfil @vacina_grandevitoria, contada pela sua idealizadora, Jamili Saade

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 fev 2022 às 11:41
Passaporte da vacina, comprovante vacinal
Passaporte da vacina, comprovante vacinal Crédito: Canva
Em janeiro de 2021, quando começou a vacinação contra a Covid-19, um casal começou a ajudar profissionais de saúde que tinham dificuldades para agendar a imunização. Além da barreira tecnológicas de alguns, o rápido esgotamento das vagas, devido a pouca quantidade de doses disponíveis, era um empecilho para conseguir a dose no braço. Um ano depois, o que foi a iniciativa de um casal agora é um grupo colaborativo reunido em 11 grupos de Whatsaap e um perfil no Instagram com mais de 13 mil seguidores (@vacina_grandevitoria). Em entrevista à CBN Vitória, você vai conhecer quem são os 'anjos' do agendamento, representados na pessoa da idealizadora do grupo, a advogada Jamili Saade. Acompanhe!
Entrevista Fernanda Queiroz - Jamili Saade - 05-02-22
"Começamos pelos profissionais de saúde. Em razão da nossa facilidade em meios eletrônicos, conseguimos ajudar e agendar rápido. Depois fomos para os nosso avós, e assim continuamos", conta Jamili, que afirma já ter perdido a conta de quantas marcações fez o grupo. "Já cheguei a agendar para sete pessoas em uma única abertura de vagas". O que começou nela e no noivo, hoje marido, foi abrangendo mais pessoas dispostas a ajudar. "Volutariamente, foram pessoas ajudando outras pessoas e se alimentando de energias positivas e esperança. Muitos começaram achando que estavam ajudando outras pessoas, mas na verdade estavam ajudando eles mesmos a passarem pelo momento que estamos vivendo".

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