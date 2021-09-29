Quem precisa e quando fazer check-up cardíaco?

O assunto é a saúde do coração Crédito: Freepik

Esta quarta-feira, 29 de setembro, é marcada pelo Dia Mundial do Coração. Segundo dados do "Cardiômetro" da Sociedade Brasileira de Cardiologia, somente neste ano, 300 mil brasileiros já morreram por doenças cardiovasculares - são cerca de 46 vidas perdidas por hora. E muitas dessas mortes poderiam ser evitadas ou postergadas com cuidados preventivos e medidas terapêuticas. É sobre isso que conversamos com os médicos cardiologistas Eduardo Castro e Leandro Rua, entrevistados da Rádio CBN Vitória. Em destaque, quem precisa e quando fazer um check-up do coração. Acompanhe!

Os especialistas frisam a importância do papel do check-up cardiovascular para detectar possíveis anormalidades o mais cedo possível. Antes da pandemia, a orientação para realização dos exames cardiovasculares periódicos era, em geral, direcionada aos homens com mais de 45 anos ou mulheres após início da menopausa, além de pessoas com quadro de diabetes, obesidade, colesterol e triglicérides altos, fumantes e pacientes com histórico familiar ou que já fossem portadores de doenças cardíacas.

Com a pandemia, essa recomendação não mudou. No entanto, a falta de acompanhamento médico durante o longo período de isolamento social, somada aos riscos de sequela da Covid-19 àqueles que contraíram a infecção e ao aumento do sedentarismo, resulta em um cenário diferente. Por isso, a atenção agora é maior. Falta de ar, fraqueza, tontura, pernas inchadas, dor no peito e pontas dos dedos azuladas estão entre os principais sinais que indicam a possibilidade de algum comprometimento das funções cardíacas e que devem ser sinal para a realização de exames.