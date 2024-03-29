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CBN Imposto de Renda

Quem pode ser declarado como dependente? Tire suas dúvidas!

Ouça a participação da vice-presidente de Administração e Finanças do Conselho Regional de Contabilidade, Carla Tasso

Publicado em 29 de Março de 2024 às 10:30

Publicado em 

29 mar 2024 às 10:30
Leão
Imposto de Renda Crédito: Divulgação
Nesta edição do "CBN Imposto de Renda 2024" o tema em destaque é a declaração de dependentes no Imposto de Renda (IR). Dúvidas comuns a muitos contribuintes: como devo declarar dependentes no IR? Quem, afinal, pode ser dependente e quais são as exigências legais? A vice-presidente de Administração e Finanças do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Carla Tasso, é quem fala sobre o assunto. É importante lembrar que o prazo para o envio da declaração IR 2024 vai até o dia 31 de maio. Assim, os contribuintes têm até essa data para oferecerem à Receita Federal as informações sobre rendimento e despesas referentes ao ano de 2023. Ouça a conversa completa!
CBN - IMPOSTO DE RENDA 2024 - 29-03-24

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