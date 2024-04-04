Quem pode, cuidados e importância: tire suas dúvidas sobre a doação de sangue

A importância do ato da doação de sangue! Cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas. Isso porque o sangue doado é separado em diferentes componentes (como hemácias, plaquetas, plasma e outros), e assim poderá beneficiar mais de um paciente com apenas uma unidade coletada. O alerta é do Ministério da Saúde. Num cenário onde se enfrenta o pico de casos de dengue no Espírito Santo, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Espírito Santo (Hemoes) tende a registrar baixa no estoque de sangue. "Em casos mais graves da dengue, é possível que o paciente tenha que ser submetido a uma transfusão de plaquetas, impactando diretamente em nossos estoques", explica a médica Soraya Almeida, do Hemoes. Em entrevista à CBN Vitória, ela esclarece as principais dúvidas sobre o tema doação de sangue. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Dra. Soraya Almeida - 04-04-24
“Doar tá no sangue”. É essa potente afirmação que acaba de unir a Rede Gazeta, a Unimed Vitória e o Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia (Hemoes), em um movimento estadual para sensibilizar os capixabas a se tornarem doadores regulares de sangue.
A mobilização, que será lançada oficialmente nesta quinta-feira (04) de abril, surge num momento em que – por decorrência da alta nos casos de dengue em todo o ES – os estoques de bancos de sangue estão em baixa.
Haver bolsas de sangue disponíveis nos hemocentros de todo o Espírito Santo (Vitória, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e São Mateus) é fundamental para o tratamento de quem é acometido pelos tipos mais graves de dengue. A proposta do movimento “Doar tá no sangue” é realizar várias ações para criar uma forte corrente de solidariedade, tornando os cidadãos agentes ativos no cuidado com o próximo.