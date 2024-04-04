Quem pode, cuidados e importância: tire suas dúvidas sobre a doação de sangue

A importância do ato da doação de sangue! Cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas. Isso porque o sangue doado é separado em diferentes componentes (como hemácias, plaquetas, plasma e outros), e assim poderá beneficiar mais de um paciente com apenas uma unidade coletada. O alerta é do Ministério da Saúde. Num cenário onde se enfrenta o pico de casos de dengue no Espírito Santo, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Espírito Santo (Hemoes) tende a registrar baixa no estoque de sangue. "Em casos mais graves da dengue, é possível que o paciente tenha que ser submetido a uma transfusão de plaquetas, impactando diretamente em nossos estoques", explica a médica Soraya Almeida, do Hemoes. Em entrevista à CBN Vitória, ela esclarece as principais dúvidas sobre o tema doação de sangue. Ouça a conversa completa!