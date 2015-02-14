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ESTRADAS

Quem pegou estrada para aproveitar o feriado prolongado encontrou congestionamento na BR 101 em Fundão

Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal segue até a meia-noite da Quarta de Cinzas

Publicado em 14 de Fevereiro de 2015 às 14:17

Publicado em 

14 fev 2015 às 14:17
Motoristas que decidiram pegar a estrada na manhã neste sábado (14) encontraram um congestionamento de 5 km no sentido Norte da BR 101, em Fundão. De acordo com a inspetora Carolina André, da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), nenhuma ocorrência foi registrada e o trânsito lento era por conta do número de veículos passando pela rodovia. A inspetora alertou sobre a atenção nas estradas e em relação à documentação das crianças. Acompanhe.
- Inspetora Carolina Andréo - 14.54s - 14-02-15.mp3

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