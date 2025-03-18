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Título de Eleitor

Quem não votou nas três últimas eleições deve regularizar a situação até maio

Ouça entrevista com a assistente técnica da Corregedoria do TRE-ES, Silvana Cardoso

Publicado em 18 de Março de 2025 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 mar 2025 às 11:40
PEssoa com
PEssoa com Crédito: Shutterstock
Eleitores e eleitoras que não votaram nas últimas três eleições devem ficar atentos ao prazo para regularização do título. De acordo com uma publicação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cidadãos que não não votaram, justificaram ausência ou pagaram as multas correspondentes terão as inscrições eleitorais canceladas, caso não regularizem a situação até o dia 19 de maio. 
Em entrevista à CBN Vitória, a assistente técnica da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Silvana Cardoso, explica como consultar a situação eleitoral e regularizá-la. Ouça a conversa completa! 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Silvana Cardoso -18-03-25.mp3

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