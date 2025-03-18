Quem não votou nas três últimas eleições deve regularizar a situação até maio

Eleitores e eleitoras que não votaram nas últimas três eleições devem ficar atentos ao prazo para regularização do título. De acordo com uma publicação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cidadãos que não não votaram, justificaram ausência ou pagaram as multas correspondentes terão as inscrições eleitorais canceladas, caso não regularizem a situação até o dia 19 de maio.