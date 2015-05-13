Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Lixo é na lixeira

Quem joga lixo na rua pode ser multado em Vitória

Todo mundo aprende que lugar de lixo é na lixeira, mas parece que ao longo da vida isso é esquecido. Você sabia que em Vitória há multas para quem joga lixo na rua?

Publicado em 13 de Maio de 2015 às 18:20

Publicado em 

13 mai 2015 às 18:20
No CBN Vitória, discutimos a campanha “The Face of Litter” que ocorre em Hong Kong que utiliza as evidências de DNA encontradas no lixo jogado indevidamente na rua, para recriar retratos digitais desses poluidores.
Regionalizando o assunto no CBN Cotidiano, descobrimos que em Vitória há um projeto que multa quem polui as ruas da capital.  Ação Cidade Limpa é um projeto da Prefeitura Municipal de Vitória, iniciado no dia 6 de maio de 2014. Já foram realizadas 5.552 abordagens educativas e 989 flagrantes de descarte irregular de lixo. Dos flagrantes, já foram aplicadas 47 multas, nos bairros Maria Ortiz, Joana D'Arc, República, Santa Lúcia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Itararé, Jardim Camburi, Ilha de Santa Maria, Maruípe, Goiabeiras, Bonfim e Tabuazeiro.O foco da ação é informativo. Entretanto, em caso de flagrante, se o cidadão se recusa a recolher o resíduo depositado irregularmente nas ruas, é multado em R$ 271,21. Já em caso de depósito irregular de entulho em via pública, a multa é de R$ 542,42.
Confira a conversa com o Secretário de Serviços da PMV, Fernando Rocha: 
Entrevista - Patricia Vallim - Fernando Rocha - 13-05-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados