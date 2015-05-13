Quem joga lixo na rua pode ser multado em Vitória

No CBN Vitória, discutimos a campanha “The Face of Litter” que ocorre em Hong Kong que utiliza as evidências de DNA encontradas no lixo jogado indevidamente na rua, para recriar retratos digitais desses poluidores.
Regionalizando o assunto no CBN Cotidiano, descobrimos que em Vitória há um projeto que multa quem polui as ruas da capital. Ação Cidade Limpa é um projeto da Prefeitura Municipal de Vitória, iniciado no dia 6 de maio de 2014. Já foram realizadas 5.552 abordagens educativas e 989 flagrantes de descarte irregular de lixo. Dos flagrantes, já foram aplicadas 47 multas, nos bairros Maria Ortiz, Joana D'Arc, República, Santa Lúcia, Jardim da Penha, Praia do Canto, Itararé, Jardim Camburi, Ilha de Santa Maria, Maruípe, Goiabeiras, Bonfim e Tabuazeiro.O foco da ação é informativo. Entretanto, em caso de flagrante, se o cidadão se recusa a recolher o resíduo depositado irregularmente nas ruas, é multado em R$ 271,21. Já em caso de depósito irregular de entulho em via pública, a multa é de R$ 542,42.
Confira a conversa com o Secretário de Serviços da PMV, Fernando Rocha:
