Quem foi José de Melo Carvalho Muniz Freire e seu governo no ES

Governador Muniz Freire Crédito: Reprodução/Wikipédia

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História é Essa?", o comentarista Rafael Simões traz como destaque o governo de Muniz Freire como governador do Estado. Muniz Freire (3 de maio de 1892 a 23 de maio de 1896 e 23 de maio de 1900 a 23 de maio de 1904) foi o primeiro governador com dois mandatos na história republicana do Espírito Santo, foi também vereador em Vitória, deputado provincial (período imperial), deputado federal e senador. A dois de maio de 1892 foi solenemente promulgada a nova Constituição, seguindo-se, no mesmo dia, a eleição do presidente do Estado – José de Melo Carvalho Muniz Freire, que, como destacamos, tomou posse no dia seguinte.

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Nasceu em 13 de julho de 1861 e faleceu em 3 de abril de 1918, aos 56 anos. As linhas centrais do seu programa de governo eram a construção de vias-férreas e o povoamento do Espírito Santo. Para concretizá-las, procurou atrair o capital indispensável, concedendo-lhe favores especiais, e contratou a vinda de vinte mil imigrantes italianos para a lavoura. Além disso, empreendeu viagem à capital de Minas Gerais, onde, com o presidente do estado Afonso Pena, estudou os problemas comuns aos dois Estados.

Realizou a primeira tentativa de industrialização do Espírito Santo. Lei 34, de 29/11/1892, apoio do governo estadual (garantia de juros, transformada em empréstimo de até 2/3 do capital) as empresas têxteis e engenhos de açúcar. Só uma Fábrica de Tecido de Meia, em Vila Velha, contratou, também, uma segunda em Benevente, que não chegou a se construir. Muniz Freire também estimulou a imigração para o Espírito Santo. Durante o seu primeiro mandato cerca de 20 mil imigrantes vieram para o estado. Vamos lembrar que a população do ES, em 1890, era de cerca de 136 mil habitantes. Estamos falando, portanto, de algo em torno de cerca de quase 15% da população do estado.

O Estado contraiu o primeiro empréstimo externo, no valor de 17.500.000 francos franceses e destinados à construção da Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo. Coube-lhe também contratar o levantamento da carta cadastral do Estado e reorganizar a Escola Normal, de Vitória. A situação econômico-financeira favoreceu sua ação. A exportação de café, em 1893, atinge 21.763.169 quilos – a maior até então. A arrecadação crescera extraordinariamente.

Preocupado com as condições sanitárias da velha Capital de aspecto colonial, onde o número de habitações estava longe de atender às exigências da população, Muniz Freire confiou o saneamento de Vitória e a construção de novo arrabalde (Enseada do Suá) para a cidade ao engenheiro Saturnino de Brito, que projetou uma construção cinco vezes maior em área que a Capital de então. Outro acontecimento marcante foi a inauguração do primeiro trecho da Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, entre o porto das Argolas – situado no continente, fronteiro à Capital – e a então vila de Viana.

As lutas políticas, por certo, haviam se reduzido no âmbito federal, graças aos acordos políticos em torno da chamada Política do Café com Leite e da Política dos Governadores, amparados, na base local, pelo chamado coronelismo. As forças políticas capixabas estavam constantemente em conflito. A partir de duas bases fundamentais encontravam-se o grupo dos agrofundiários e o grupo dos mercantis-exportadores. Ao longo da Primeira República, junto a essas bases, havia dois partidos principais: o Partido União Republicana Espírito-Santense (liderado pelas forças agrofundiárias do Sul), e o Partido Republicano Construtor (liderado pelas forças mercantis-exportadoras da região Central).