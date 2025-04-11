Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Quem é o "dono" da praia e quais as responsabilidades da União e municípios?
Entrevista

Quem é o "dono" da praia e quais as responsabilidades da União e municípios?

Ouça entrevista com o coordenador-geral de Gestão de Territórios da SPU, André Nunes

Publicado em 11 de Abril de 2025 às 11:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 abr 2025 às 11:08
Imagem aérea da orla da Praia da Costa
Imagem aérea da orla da Praia da Costa Crédito: Luciney Araujo
Mais do que espaços de lazer, as praias estampam os cartões-postais de várias cidades do Espírito Santo. Águas quentes ou geladas, areia branca ou monazítica, com ondas fortes ou mar tranquilo, são várias as opções pelo Brasil para todos usufruírem! Mas... quem de fato detém a propriedade das praias? Estabelecidas no artigo 20 da Constituição Federal, as praias marítimas são bens da União. Ainda assim, os municípios litorâneos podem assumir a gestão patrimonial desses espaços, como forma de desenvolvê-los e fiscalizá-los. Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador-geral de Gestão de Territórios Costeiros e Marginais da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), André Nunes, explica qual a atribuição de cada parte. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - André Nunes - 11-04-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados