Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

EM VITÓRIA

Quem destruir patrimônio público poderá ser multado

Comitê de manutenção da ordem pública já atua para coibir festas clandestinas na cidade

Publicado em 17 de Abril de 2017 às 12:31

Publicado em 

17 abr 2017 às 12:31
Um comitê de manutenção da ordem pública foi constituído em Vitória para coibir a realização de festas clandestinas na cidade. Fazem parte do grupo, além de integrantes da guarda municipal, fiscais do Disque-Silêncio e de Posturas, entre outros, como explica o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira Mota. Também em estudo uma forma de penalizar com multa as pessoas que destroem patrimônio público, como lixeiras, jardins e canteiros. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fronzio Calheiras - 17-04-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados