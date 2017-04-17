Quem destruir patrimônio público poderá ser multado

Um comitê de manutenção da ordem pública foi constituído em Vitória para coibir a realização de festas clandestinas na cidade. Fazem parte do grupo, além de integrantes da guarda municipal, fiscais do Disque-Silêncio e de Posturas, entre outros, como explica o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira Mota. Também em estudo uma forma de penalizar com multa as pessoas que destroem patrimônio público, como lixeiras, jardins e canteiros.