Quem cuida da mãe? A importância do autocuidado entre mulheres

A chegada de uma nova vida, muitas vezes, exige uma série de novos cuidados e deveres. Pensar na criação, alimentação, saúde, diversão e educação de um outro ser são só algumas das responsabilidades que duram uma vida. O que muitos esquecem é que, em nome do cuidado com o outro, muitas mães acabam colocando o autocuidado de escanteio. Foi inspirada nas dores, erros e acertos da maternidade de quatro filhos que a escritora Laura Schwengber escreveu o livro "Cuide-se para cuidar". A saúde mental materna, a autocompaixão e os desafios da maternidade contemporânea são alguns dos tópicos desenvolvidos durante a escrita. Em entrevista à CBN Vitória, Laura conta como o autocuidado e a atenção com a saúde mental das mães são importantes. Ouça a conversa completa!