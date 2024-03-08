Quem cuida da mãe? A importância do autocuidado entre mulheres

A chegada de uma nova vida, muitas vezes, exige uma série de novos cuidados e deveres. Pensar na criação, alimentação, saúde, diversão e educação de um outro ser são só algumas das responsabilidades que duram uma vida. O que muitos esquecem é que, em nome do cuidado com o outro, muitas mães acabam colocando o autocuidado de escanteio. Foi inspirada nas dores, erros e acertos da maternidade de quatro filhos que a escritora Laura Schwengber escreveu o livro "Cuide-se para cuidar". A saúde mental materna, a autocompaixão e os desafios da maternidade contemporânea são alguns dos tópicos desenvolvidos durante a escrita. Em entrevista à CBN Vitória, Laura conta como o autocuidado e a atenção com a saúde mental das mães são importantes. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - LAURA SCHWENGBER - 08-03-24
Mãe de quatro filhos, a especialista questiona crenças e papéis de gênero atribuídos às mulheres na maternidade e encoraja o público feminino a nadar contra a maré de pressões. O objetivo é estabelecer diálogos honestos e respeitosos sobre os desafios enfrentados no dia a dia para reduzir o sofrimento.
O livro reúne, além da experiência da autora, dicas práticas para ativar a “farmácia interna” que cada uma possui. Esse processo de cura acontece com a liberação de hormônios produzidos naturalmente pelo organismo para regular positivamente os sentimentos.