Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Dia Internacional da Mulher

Quem cuida da mãe? A importância do autocuidado entre mulheres

Foi inspirada nos erros e acertos da maternidade de quatro filhos que Laura Schwengber escreveu o livro "Cuide-se para cuidar"

Publicado em 08 de Março de 2024 às 10:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 mar 2024 às 10:18
Mãe e filho
Mãe e filho Crédito: Pixabay
A chegada de uma nova vida, muitas vezes, exige uma série de novos cuidados e deveres. Pensar na criação, alimentação, saúde, diversão e educação de um outro ser são só algumas das responsabilidades que duram uma vida. O que muitos esquecem é que, em nome do cuidado com o outro, muitas mães acabam colocando o autocuidado de escanteio. Foi inspirada nas dores, erros e acertos da maternidade de quatro filhos que a escritora Laura Schwengber escreveu o livro "Cuide-se para cuidar". A saúde mental materna, a autocompaixão e os desafios da maternidade contemporânea são alguns dos tópicos desenvolvidos durante a escrita. Em entrevista à CBN Vitória, Laura conta como o autocuidado e a atenção com a saúde mental das mães são importantes. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - LAURA SCHWENGBER - 08-03-24
Mãe de quatro filhos, a especialista questiona crenças e papéis de gênero atribuídos às mulheres na maternidade e encoraja o público feminino a nadar contra a maré de pressões. O objetivo é estabelecer diálogos honestos e respeitosos sobre os desafios enfrentados no dia a dia para reduzir o sofrimento.
O livro reúne, além da experiência da autora, dicas práticas para ativar a “farmácia interna” que cada uma possui. Esse processo de cura acontece com a liberação de hormônios produzidos naturalmente pelo organismo para regular positivamente os sentimentos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Red Pill: quando a crise da masculinidade encontra as redes sociais
Maju Soares celebra 15 anos com show de Zé Felipe em Vitória
Maju Soares celebra 15 anos com festão e show de Zé Felipe em Vitória
Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados