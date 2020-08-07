Queimaduras por uso inadequado do álcool crescem 30% durante pandemia

Por conta do ampliado uso de álcool 70% e também em gel, aumentaram em 30% os registros de acidentes com queimaduras durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ), o país registra em média um milhão de queimados por ano, sendo 20% destas ocorrências devido ao uso inadequado do álcool, conforme relata em entrevista à CBN Vitória, o médico cirurgião plástico e presidente da regional Espírito Santo da Sociedade Brasileira de Queimaduras, Ariosto Santos.