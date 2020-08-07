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COVID-19

Queimaduras por uso inadequado do álcool crescem 30% durante pandemia

Ouça as orientações de como se prevenir com o médico cirurgião plástico e presidente da regional Espírito Santo da Sociedade Brasileira de Queimaduras, Ariosto Santos

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 11:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 ago 2020 às 11:19
Por conta do ampliado uso de álcool 70% e também em gel, aumentaram em 30% os registros de acidentes com queimaduras durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras (SBQ), o país registra em média um milhão de queimados por ano, sendo 20% destas ocorrências devido ao uso inadequado do álcool, conforme relata em entrevista à CBN Vitória, o médico cirurgião plástico e presidente da regional Espírito Santo da Sociedade Brasileira de Queimaduras, Ariosto Santos. 
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ariosto Santos - 07-08-20
Ariosto salienta os riscos do uso do produto: "É importante ressaltar que não estamos lidando com um produto ‘inocente’ e sim altamente inflamável. Com as crianças por um período maior dentro de casa, o risco de acidentes aumenta. O perigo torna-se ainda maior porque a chama do álcool gel não é visível”, alerta.

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