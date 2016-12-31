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Queima de fogos na Serra terá 10 minutos

Festa será nas praias de Jacaraípe, Manguinhos, Nova Almeida e Carapebus

Publicado em 31 de Dezembro de 2016 às 11:12

Publicado em 

31 dez 2016 às 11:12
“Temos a expectativa de receber até 150 mil pessoas no total”, afirma o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer no município da Serra, Paulo Menegueli, a respeito da festa de ano novo na orla da cidade. Na Serra, durante o Réveillon, na noite deste sábado (31), haverá queima de fogos em quatro pontos do litoral: Jacaraípe, Manguinhos, Nova Almeida e Praia de Carapebus. O espetáculo de luzes terá cerca de 10 minutos de duração em Jacaraípe.
“Em Jacaraípe os fogos serão lançados do pier da praia. Nas demais prais serão de pontos específicos na areia. Por isso recomendamos que quem for ao local precisa respeitar os limites de segurança”, aviou Menegueli em entrevista ao programa CBN Vitória.
Entrevista - Paulo Rogerio - Paulo Meneguelli - 9.59s - 31-12-16

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