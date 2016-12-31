Queima de fogos na Serra terá 10 minutos

“Temos a expectativa de receber até 150 mil pessoas no total”, afirma o secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer no município da Serra, Paulo Menegueli, a respeito da festa de ano novo na orla da cidade. Na Serra, durante o Réveillon, na noite deste sábado (31), haverá queima de fogos em quatro pontos do litoral: Jacaraípe, Manguinhos, Nova Almeida e Praia de Carapebus. O espetáculo de luzes terá cerca de 10 minutos de duração em Jacaraípe.