Queima de fogos em quiosque: o que diz a Prefeitura de Vila Velha

O Quiosque do Vitalino, na Praia de Itaparica, foi interditado pela Prefeitura de Vila Velha na manhã desta quinta-feira (2). Isso porque pelo menos oito pessoas ficaram feridas após uma queima de fogos irregular no réveillon, que teria sido realizada pelo estabelecimento.
A administração municipal já havia autuado o quiosque e multou o proprietário do estabelecimento em R$ 6,5 mil. É sobre este assunto que a CBN conversou com Edmar Barbosa Junior, coordenador de fiscalização de posturas da Prefeitura Vila Velha.
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Entrevista - Gabriela Martins - Edmar Barbosa - 02-01-20