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Irregularidade perigosa

Queima de fogos em quiosque: o que diz a Prefeitura de Vila Velha

Coordenador de fiscalização de posturas, Edmar Barbosa Junior fala a respeito da autuação e da multa ao proprietário do estabelecimento

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 21:30

Publicado em 

02 jan 2020 às 21:30
Prefeitura de Vila Velha interditou Quiosque do Vitalino na manhã desta quinta-feira (2) Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha
O Quiosque do Vitalino, na Praia de Itaparica, foi interditado pela Prefeitura de Vila Velha na manhã desta quinta-feira (2). Isso porque pelo menos oito pessoas ficaram feridas após uma queima de fogos irregular no réveillon, que teria sido realizada pelo estabelecimento.
A administração municipal já havia autuado o quiosque e multou o proprietário do estabelecimento em R$ 6,5 mil. É sobre este assunto que a CBN conversou com Edmar Barbosa Junior, coordenador de fiscalização de posturas da Prefeitura Vila Velha.
Ouça:
Entrevista - Gabriela Martins - Edmar Barbosa - 02-01-20

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