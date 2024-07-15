Queijos de Domingos Martins são reconhecidos em prêmio nacional

Ouça entrevista com o jornalista e produtor de queijos, Sebastião Barbosa

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 11:18

Fernanda Queiroz

Tião Barbosa, jornalista e produtor de queijos do ES Crédito: Arquivo Pessoal
Na última quinta-feira (11), uma queijaria de Domingos Martins, na região das Montanhas Capixabas, conquistou medalhas de ouro, prata e bronze no VII Prêmio Queijo Brasil, realizado na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Além das comendas, a queijaria conquistou o título de melhor queijaria do Espírito Santo, após avaliação dos jurados.
Durante a premiação, 1.542 queijos de 20 Estados foram avaliados. A produtora capixaba teve quatro queijos reconhecidos no pódio. O "Boursin de Alecrim" levou ouro e o "Délicat", um queijo tipo meia cura, ganhou prata. Os queijos finos "Boursin de Zaatar" e "Boursin de Gengibre" conquistaram medalhas de bronze.
Em entrevista à CBN Vitória, o jornalista e produtor de queijos, Sebastião Barbosa, traz detalhes da produção capixaba e conta o que levou seus queijos a conquistarem o paladar dos jurados. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Sebastião Barbosa - 15-07-24

