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COVID-19

Queda: taxa de transmissão na Grande Vitória é menor que 1

Acompanhe entrevista com o diretor-presidente do Instituto Jones Santos Neves, Pablo Lira

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 10:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 jul 2020 às 10:23
O Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos desenvolveu uma metodologia que possibilita monitorar os casos ativos da COVID-19 no ES, na Região Metropolitana da Grande Vitória e interior. Com essa metodologia foi possível identificar, segundo o diretor-presidente do Instituto Jones Santos Neves, Pablo Lira, quando o pico de casos ativos aconteceu na Grande Vitória.
O mesmo estudo já aponta que o Espírito Santo alcançou o platô de casos ativos no início de junho. Do total de casos confirmados, 67% se encontram curados. É possível afirmar mais, segundo Pablo Lira: na Região Metropolitana, o platô de casos ativos foi alcançado por volta do dia 25 de maio e começamos a reduzir no dia 11 de junho. Desde o dia 21 de junho o estudo indica também a desaceleração no ritmo de crescimento de casos ativos no também no interior. Pela primeira vez desde o pico da pandemia, que a taxa de transmissão (RT) na Grande Vitória é menor que 1. Atualmente está em RT 0,99. Acompanhe a entrevista.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pablo Lira - 16-07-20

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