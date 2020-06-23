Queda no faturamento atinge 73% das indústrias do ES, aponta pesquisa

Produção industrial Crédito: Arquivo/Agência Brasil

O setor da indústria continua a ser um dos principais impactos pela pandemia do novo coronavírus. Diante desse cenário, a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes) apresentou, na tarde desta terça-feira (23), uma pesquisa apontada, pela instituição, como a maior já realizada com a indústrias do Estado. O levantamento foi realizado pelo Ideies, o Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo, empresa da Findes, e é sobre ele que conversamos com o diretor-executivo do Ideies, Marcelo Saintive. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Marcelo Saintive - 23-06-20

De acordo com a pesquisa, o faturamento de 73% das empresas no Estado apresentou queda devido à pandemia. Entre essas empresas, 57% relatou quedas superiores a 30%. A queda no faturamento levou à redução de carga horária e salário e a desligamentos. O levantamento mostra ainda que 76% das empresas pesquisadas estão trabalhando com o volume de produção abaixo ou muito abaixo do esperado, 37% das empresas relataram não operar com estoques. Entre aquelas que operam com estoques, 57% estão operando com estoques abaixo ou muito abaixo do planejado/desejado durante esse período de pandemia.

Cerca de 77% das empresas haviam planejado investir no primeiro semestre de 2020, entre elas, 28% adiaram os investimentos para depois de 2020 e 17% adiaram para o segundo semestre deste ano; 21% cancelaram os investimentos e 25% realizaram parcialmente os investimentos planejados para o primeiro semestre de 2020. Apenas 10% dessas empresas realizaram os investimentos como planejados.