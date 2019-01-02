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ENTREVISTA

Queda nas taxas de importação será positiva para o ES, aponta Sindiex

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 20:28

Publicado em 

02 jan 2019 às 20:28
A equipe econômica do governo Bolsonaro indica que haverá mudanças na tarifação de produtos importados que vão impactar o comércio exterior. Abrir a economia com a redução da tributação para bens de capital, informática e telecomunicações importados já é apontado como prioridade do governo por não ter a necessidade de passar pela discussão com o Congresso, como as reformas estruturantes.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o presidente do Sindicato de Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Marcílio Machado, avalia que essa medida é benéfica. "Isso vai abrir a economia brasileira. Há muito tempo somos um dos países com as mais altas taxações nas importações", disse. O presidente ainda apontou que o Espírito Santo pode se beneficiar disso também com a redução dos custos para modernizar suas indústrias. Porém, com os efeitos esperados da redução das tarifas na maior movimentação dos portos, Marcílio foi enfático ao explicar que o complexo portuário capixaba enfrenta forte concorrência com terminais do centro-sul e deve trabalhar para atrair essa movimentação de cargas.
Entrevista - Fabio Botacin - Marcilio Machado - 02-01-19.mp3

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